Местных жителей якобы вербуют в так называемое "МЧС ДНР". Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире марафона "FreeДОМ".

По его словам вербуют людей в возрасте от 25-ти до 30 лет, без опыта. Им обещают, что после переподготовки они будут работать пожарными инспекторами.

Однако, как говорит Андрющенко, инспектировать им нечего, так как на самом деле, никаких пожарных частей у там нет.

Он считает, что этих людей соберут в Донецке, чтобы потом отправить воевать.

"Обещают, что направят на переподготовку и обучение на специальный полигон МЧС. В Донецке такого полигона не существует.

Мы прекрасно понимаем, что в связи с теми указаниями, которые получила оккупационная власть Мариуполя, это очередная попытка скрытой мобилизации: собрать людей, отправить в Донецк, дальше отправить в окопы", — считает Андрющенко.

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