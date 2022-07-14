Сообщается, что военных объектов или техники в гостинице и поблизости не было.
Момент попадания попал на видео, сообщают в Telegram-канале "Новости Николаева".
"Видео момента попадания в гостиницу", - подписали ролик авторы канала.
Видео можно увидеть здесь.
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Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким отметил, что обстрел россияне вели вероятнее всего из зенитно-ракетной системы С-300.
По предварительной информации, за утро по областному центру было выпущено 9 ракет.
Ранее сообщалось, что рф применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по территории Украины.
Как сообщил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, нет ни одной страны в мире, по которой бы наносились такого рода удары.
"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки", - рассказал он.
Кроме того, противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины и изменил свою тактику.
Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.
Как сообщала Politeka, небо в Луганске стало красным, гремят взрывы.
Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.