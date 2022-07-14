Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что рашисты охраняют Керченский мост "безумным количеством" систем ПВО.

Об этом он рассказал в интервью радио НВ.

По словам Данилова, сейчас россияне очень напряжены из-за Крымского города, поэтому этот объект очень тщательно охраняют.

"Почти каждый день там проходят обучение. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, — безумное" ,- рассказал секретарь СНБО.

Данилов считает, что такие действия оккупантов говорят об их серьезном отношении к тому оружию, которое уже имеют ВСУ.

"Они очень серьезно к нам относятся, чего раньше мы с вами не видели. Они считали, что у нас нет войска, нет воли, нет попытки защищать нашу страну. С этим они сюда шли 24 февраля" , - сообщил он.

Напомним, Данилов объяснил, почему "план путина" провалился

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