Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что рашисты охраняют Керченский мост "безумным количеством" систем ПВО.
Об этом он рассказал в интервью
По словам Данилова, сейчас россияне очень напряжены из-за Крымского города, поэтому этот объект очень тщательно охраняют.
"Почти каждый день там проходят обучение. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, — безумное" ,- рассказал секретарь СНБО.
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Данилов считает, что такие действия оккупантов говорят об их серьезном отношении к тому оружию, которое уже имеют ВСУ.
"Они очень серьезно к нам относятся, чего раньше мы с вами не видели. Они считали, что у нас нет войска, нет воли, нет попытки защищать нашу страну. С этим они сюда шли 24 февраля" , - сообщил он.
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