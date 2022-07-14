В Запорожской области кассетные снаряды рашистов повредили около 20 объектов домов и уничтожили более 600 гектаров зерновых культур различных сортов.

В Запорожской области 12 июля обстрелами оккупантов уничтожено более тысячи гектаров урожая.

Произошло это на территории Гуляйпольской громады Пологовского района. Известно, что там уничтожено более 600 гектаров зерновых культур различных сортов, среди которых — пшеница, ячмень и рапс.

Об этом сообщила Национальная полиция.

На полях Малой Токмачки Ореховского района российские фосфорные и ракетные снаряды уничтожили около 800 гектаров урожая.

От ударов рф пострадали частные дома жителей Гуляйполя - у них разрушены крыши, стены и фасады.

Ударная волна разбила окна и повредила двери домов.

В результате обстрела предприятия по выращиванию овощей получили повреждения.

Ранее сообщалось, что рф применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по территории Украины.

Как сообщил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, нет ни одной страны в мире, по которой бы наносились такого рода удары.

Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.

Как сообщала Politeka, небо в Луганске стало красным, гремят взрывы.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.