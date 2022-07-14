В Европейском Союзе отказались признать российские паспорта,которые будут выдавать украинцам в рамках упрощенной процедуры.

Такие действия РФ считаются нарушением суверенитета Украины.

Об этом заявил на странице в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он раскритиковал соответствующий указ путина от 11 июля.

"Новое российское законодательство, упрощающее процедуру получения гражданства РФ для всех украинцев, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной России. ЕС не признает эти паспорта и напоминает о своей позиции", – заявил Боррель.

В ЕС осудили решения Путина от 25 и 30 мая об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о ходе переговоров между Украиной и россией относительно завершения войны.

Переговоров Украины с рф по завершению войны пока нет из-за позиции рф и продолжения агрессии против нашей страны, об этом заявил глава МИД на брифинге.

Кулеба также отметил, что целью Украины в войне, которую начала рф, является освобождение территорий от оккупационных войск рф, восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины.

Напомним, в ОП раскрыли планы рф по втягиванию Беларуси в войну.

Как сообщала Politeka, небо в Луганске стало красным, гремят взрывы.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.