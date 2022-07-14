Как передает Politeka.net, об этом сообщает
Стало известно, что в ночь на 14 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенных штабов США генералом Марком Милли, в ходе которого были озвучены основные направления атаки противника на Донбассе.
Войска рф продолжают свои основные усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаются оттеснить ВСУ с занятых позиций.
«Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм-Славянск, Святогорск-Славянск, Лисичанск-Соледарь, Лисичанск-Северск, Попасная-Соледарь. Нам удается отбивать массированные атаки противника. В Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать наши территории», - сообщили в Генштабе.
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В тоже время, генерал Милли отметил эффективность работы украинских ракетно-артиллерийских систем, в том числе применение М142 HIMARS.
Главнокомандующий Залужный отметил, что украинская сторона осознает ответственность за каждую единицу вооружения, поэтому они не допустят, чтобы она попадала в руки террористов.
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