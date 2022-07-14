Как сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, защитники Украины уничтожили очередной склад боеприпасов оккупантов в районе Херсона

Кроме того известно, что российские военные переодеваются в гражданскую одежду и уезжают на ворованных авто.

"В районе Херсона снова пылает склад с "селитрой и гуманитаркой". Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суматоха орков, которые бегут в разные стороны и наспех вывозят как награбленный, так и привезенный с собой.

Местные жители сообщают, что часть из орков в панике переодеваются в гражданскую одежду и с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 37 870 военнослужащих рф.

Как сообщили в Сухопутных войск ВСУ в Facebook, за прошлые сутки российские войска понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.

Так, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в россии зафиксирована уже пятая смерть за полгода, связанная с руководством газовой отрасли.

Также сообщалось, что в россии прорвало дамбу - улицы населенных пунктов ушли под воду.

Кроме того, Politeka.net писала, что россию атаковали полчища саранчи.