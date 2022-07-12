Россияне страдают от "казни египетской", справиться с которой довольно проблематично.

Полчища саранчи атаковали поля Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края РФ. Как пишет Politeka.net, соответствующие кадры публикуют в социальных сетях.

Борьбу с саранчой утруждает тот факт, что они обитают рядом с водоохранной зоной, где дезинсекция запрещена.

Известие активно комментируют пользователи Сети. Кто-то даже называет нашествие саранчи в России возмездием за то, что оккупанты уничтожают пшеничные поля в Украине.

«Вы в ту саранчу вглядитесь, небось из биолабораторий Украины прилетела. Дело серьезное», «Карма. Заслужили», «Как всегда:то диарея,то понос…Зато по итогам: рекордный урожай», «Теперь рекордный урожай спасёт только с3.14зженное у Украины...», «Это вам за украденное украинское зерно», «Может не надо жечь пшеничные поля в Украине», «Карма, она такая», - пишут в Сети.

Отметим, по данным Нацполиции, россияне обстреливают сельскохозяйственные угодья зажигательными снарядами.

В одной только Херсонской области уничтожены сотни гектаров пшеницы, ячменя и других зерновых культур, выгорают полезащитные полосы и леса.

Подобная ситуация также в Запорожской и Днепропетровской областях.

Напомним, залповый ливень затопил Москву, появились кадры "божьей кары": "Деревню Гадюкино смыло"

Как сообщала Politeka, ротация у оккупантов пошла не по плану, появились детали.

Также Politeka писала, что россияне жалуются, что им не рады в странах ЕС.