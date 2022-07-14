27-летний российский оккупант из Мурома Пичугин Андрей поплатился за оскорбления украинцев.

Об очередном 200-м русском сообщил в Twitter блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Оккупант был старшим лейтенантом Вооруженных сил России и связистом.

Родился в Муроме в 1994 году, окончил местную школу №8, Владимирский государственный университет по специальности "радиотехника".

Пичугин вторгся в Украину весной 2022 года, а 6 июля погиб.

За "достижения" на преступной "спецоперации" Пичугин посмертно представлен к так называемому ордену мужества.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе вероятно идет очередная волна скрытой мобилизации.

Местных жителей якобы вербуют в так называемое "МЧС ДНР". Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам вербуют людей в возрасте от 25-ти до 30 лет, без опыта. Им обещают, что после переподготовки они будут работать пожарными инспекторами.

Однако, как говорит Андрющенко, инспектировать им нечего, так как на самом деле, никаких пожарных частей у там нет.

Он считает, что этих людей соберут в Донецке, чтобы потом отправить воевать.

Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.

Как сообщала Politeka, небо в Луганске стало красным, гремят взрывы.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.