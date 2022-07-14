Как сообщает ГУР МО Украины, в российских и белорусски СМИ распространяются сообщения о якобы подготовке ВСУ к нанесению ударов по объектам на территории Беларуси.
Среди таких объектов, как одна из приоритетных целей, упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".
"Подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, которые проводятся в РФ с целью втягивания Беларуси в захватническую войну на территории Украины и сокрытии военных преступлений, которые совершили и продолжают совершать российские оккупанты на территории Украины", - заявили в ГУР.
Ранее украинские пограничники рассказали, формируются ли наступательные группировки в Беларуси.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Завершат к концу августа: в Кремле придумали, чем заменить частичную или полную мобилизацию
"Российские граждане начали о чем-то догадываться": план Кремля стремительно терпит крах
Имеют частичный успех: оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях
Юная дочь Беллуччи в крошечном купальнике лишила дара речи развлечениями с парнем: кадры с курорта
Так, во время телемарафона спикер ГНСУ Андрей Демченко, что на данный момент ударная группировка не наблюдается.
Кроме того, известно, что за границей с Беларусью активно следят и подразделения разведки для того, чтобы владеть полной информацией.
Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.
Как сообщала Politeka, небо в Луганске стало красным, гремят взрывы.
Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.