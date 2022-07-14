Среди таких объектов, как одна из приоритетных целей, упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".

Как сообщает ГУР МО Украины, в российских и белорусски СМИ распространяются сообщения о якобы подготовке ВСУ к нанесению ударов по объектам на территории Беларуси.

"Подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, которые проводятся в РФ с целью втягивания Беларуси в захватническую войну на территории Украины и сокрытии военных преступлений, которые совершили и продолжают совершать российские оккупанты на территории Украины", - заявили в ГУР.

Ранее украинские пограничники рассказали, формируются ли наступательные группировки в Беларуси.

Так, во время телемарафона спикер ГНСУ Андрей Демченко, что на данный момент ударная группировка не наблюдается.

Кроме того, известно, что за границей с Беларусью активно следят и подразделения разведки для того, чтобы владеть полной информацией.

Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.

Как сообщала Politeka, небо в Луганске стало красным, гремят взрывы.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.