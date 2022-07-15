Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили российских агентов, информация от которых была использована оккупантами для недавних ракетных ударов врага по Николаеву и Баштанке. Об этом сообщили в
Корректировщиками оказались жители Николаевщины.
В ожидании «русского мира» они собирали и передавали информацию куратору по отработанным каналам закрытой связи.
В ходе обыска, проведенного в местах проживания преступников, выявлено и изъято компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
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На данный момент корректировщики вражеских обстрелов задержаны и сообщены о подозрении.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц», - рассказали в СБУ.
Напомним, враг атаковал два крупнейших университета в Николаеве: момент взрыва попал на видео
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Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.