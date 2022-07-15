Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили российских агентов, информация от которых была использована оккупантами для недавних ракетных ударов врага по Николаеву и Баштанке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Корректировщиками оказались жители Николаевщины.

В ожидании «русского мира» они собирали и передавали информацию куратору по отработанным каналам закрытой связи.

В ходе обыска, проведенного в местах проживания преступников, выявлено и изъято компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Популярные статьи сейчас

Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."

Враг ведет разведку и готовится к атаке сразу на нескольких направлениях: "Пытается продвинуться в..."

Трагедия в Виннице: задержаны десятки человек, первые подробности

Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры

Юная дочь Беллуччи в крошечном купальнике лишила дара речи развлечениями с парнем: кадры с курорта
Показать еще

На данный момент корректировщики вражеских обстрелов задержаны и сообщены о подозрении.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц», - рассказали в СБУ.

Напомним, враг атаковал два крупнейших университета в Николаеве: момент взрыва попал на видео

Также сообщалось, что взрыв прогремел на Житомирщине, известно о погибших: подробности и фото

Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.