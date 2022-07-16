На одном из кладбищ в Мариуполе появилось около 1400 новых захоронений. И это за последние полтора месяца.
Речь идет о Старокрымском кладбище, которое находится во временно оккупированном рашистами Мариуполе.
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Исследователи CIR изучили спутниковые снимки Planet Labs PBC и установили, что по состоянию на 12 мая количество могил на кладбище с начала полномасштабного вторжения России увеличилось на 1700, а до 29 июня там появились еще 1400 могил. Всего с 24 февраля на кладбище выкопали 3100 могил.
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Специалисты подсчитали, что каждый месяц выкапывается в пять раз больше новых могил, чем до полномасштабного вторжения российской армии.
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