Каждый месяц выкапывается в пять раз больше новых могил, чем до полномасштабного вторжения российской армии.

На одном из кладбищ в Мариуполе появилось около 1400 новых захоронений. И это за последние полтора месяца.

Речь идет о Старокрымском кладбище, которое находится во временно оккупированном рашистами Мариуполе.

В отчете британского Центра информационной стойкости (CIR), сообщается, что в период с 12 мая по 29 июня появились около 1400 новых захоронений.

Исследователи CIR изучили спутниковые снимки Planet Labs PBC и установили, что по состоянию на 12 мая количество могил на кладбище с начала полномасштабного вторжения России увеличилось на 1700, а до 29 июня там появились еще 1400 могил. Всего с 24 февраля на кладбище выкопали 3100 могил.

Специалисты подсчитали, что каждый месяц выкапывается в пять раз больше новых могил, чем до полномасштабного вторжения российской армии.

Between 12 May and 29 June alone we identified there were at least 1,400 new graves added to this site, which was just one of a number of grave sites surrounding Mariupol. You can see more on this specific site in our report featured in @guardian here: https://t.co/uQzQ4IhMx7 pic.twitter.com/a1tal0Nqrr — Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) July 15, 2022

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