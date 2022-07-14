Как сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, коллаборанты и захватчики уехали из здания ОГА.

Сейчас оккупационные власти уже третий день рассредоточились по разным частям города.

"Правительство" ФСБ-шников расселилось по больнице, потому что находиться там, где были, им страшно. Сейчас фактически прикрываются людьми", – написал Хлань.

Ранее сообщалось, что жительница временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области оскорбила воинов ВСУ.

Так, женщину разозлило то, что удар украинских защитников по складу боеприпасов оккупантов якобы выбил в ее квартире окна.

Позорное видео с возмущениями Виктория Боровская опубликовала на своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Агрессию украинки вызвала якобы "неаккуратная работа" ВСУ.

Также она показала, что на балконе ее квартиры выбиты окна.

"Спасибо, что кинули ракеты, молодцы вообще, вы так аккуратно работаете, я прям не знаю, как вы еще аккуратнее могли бы работать! Одни пришли, другие разломали!" – жалуется жительница Новой Каховки.

Напомним, ранее сообщалось, что в россии зафиксирована уже пятая смерть за полгода, связанная с руководством газовой отрасли.

Также сообщалось, что в россии прорвало дамбу - улицы населенных пунктов ушли под воду.

Кроме того, Politeka.net писала, что россию атаковали полчища саранчи.