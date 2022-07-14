Как сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, коллаборанты и захватчики уехали из здания ОГА.
Сейчас оккупационные власти уже третий день рассредоточились по разным частям города.
"Правительство" ФСБ-шников расселилось по больнице, потому что находиться там, где были, им страшно. Сейчас фактически прикрываются людьми", – написал Хлань.
Ранее сообщалось, что жительница временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области оскорбила воинов ВСУ.
Так, женщину разозлило то, что удар украинских защитников по складу боеприпасов оккупантов якобы выбил в ее квартире окна.
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Позорное видео с возмущениями Виктория Боровская опубликовала на своем аккаунте в социальной сети Instagram.
Агрессию украинки вызвала якобы "неаккуратная работа" ВСУ.
Также она показала, что на балконе ее квартиры выбиты окна.
"Спасибо, что кинули ракеты, молодцы вообще, вы так аккуратно работаете, я прям не знаю, как вы еще аккуратнее могли бы работать! Одни пришли, другие разломали!" – жалуется жительница Новой Каховки.
Напомним, ранее сообщалось, что в россии зафиксирована уже пятая смерть за полгода, связанная с руководством газовой отрасли.
Также сообщалось, что в россии прорвало дамбу - улицы населенных пунктов ушли под воду.
Кроме того, Politeka.net писала, что россию атаковали полчища саранчи.