Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Речь идет о базе россиян в Новой Каховке и складах с боеприпасами в Херсонской и Николаевской областях.

«ЗА ВИННИЦУ!

1. Новая Каховка.

Минус база. 2. Снегиревский район, Николаевщина. Минус БК. 3. Баштанский район, Николаевщина. Минус БК. 4. Раденск, Херсонщина. Минус БК.

Популярные статьи сейчас

Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."

Враг ведет разведку и готовится к атаке сразу на нескольких направлениях: "Пытается продвинуться в..."

Взрыв прогремел на Житомирщине, известно о погибших: подробности и фото

"За Винницу, Николаев и Харьков": ВСУ готовятся к мощному удару по врагу, что известно

Оля Полякова удивила заявлением о своем муже: "Я захожу к Вадику в комнату и вижу..."
Показать еще

Продолжение следует», - говорится в сообщении Братчука.

Напомним, 14 июля, российские террористы ударили крылатыми ракетами "Калибр" по центру Винницы. В результате обстрела погибли 23 мирных жителей, среди которых трое детей.

В больницы Винницы обратились 117 человек, 71 из них госпитализированы

Ракетный удар был осуществлен в 10:45 по местному времени. По предварительным данным, три ракеты попали в офисное здание, Дом офицеров, жилые дома и парковку у Дома быта "Юбилейный".

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел Винницы "открытым террористическим актом".

Напомним, взрыв прогремел на Житомирщине, известно о погибших: подробности и фото

Также сообщалось, что враг атаковал два крупнейших университета в Николаеве: момент взрыва попал на видео

Добавим, ВСУ готовятся к мощному удару по врагу, что известно