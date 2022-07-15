Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей
Речь идет о базе россиян в Новой Каховке и складах с боеприпасами в Херсонской и Николаевской областях.
«ЗА ВИННИЦУ!
1. Новая Каховка.
Минус база. 2. Снегиревский район, Николаевщина. Минус БК. 3. Баштанский район, Николаевщина. Минус БК. 4. Раденск, Херсонщина. Минус БК.
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Продолжение следует», - говорится в сообщении Братчука.
Напомним, 14 июля, российские террористы ударили крылатыми ракетами "Калибр" по центру Винницы. В результате обстрела погибли 23 мирных жителей, среди которых трое детей.
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Ракетный удар был осуществлен в 10:45 по местному времени. По предварительным данным, три ракеты попали в офисное здание, Дом офицеров, жилые дома и парковку у Дома быта "Юбилейный".
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