В сети появилось первое видео с 33-летней киевлянкой Ириной Дмитриевой, потерявшей 4-летнюю дочь Лизу во время ракетного удара по центру Винницы.

"Мир все равно - он смотрит и нас не защищает. Сколько раз мы просили закрыть небо. А мир просто смотрит как Украину убивают. Как убивают наших детей, солдат, людей... Чтобы защитить от этого тирана... Потому что, если не мы - он пойдет дальше и все разрушит" - плачет женщина на видео , записанное из больницы.

Ракетные удары по Виннице российские войска нанесли 14 июля. В результате погибли 24 человека, более сотни человек ранены. Среди погибших – четверо детей.

Жертвой обстрела стала 4-летняя Лиза, а ее мама – Ирина Дмитриева, находится в реанимации с тяжелыми ранениями. Погибший ребенок родился с пороком сердца и болел синдромом Дауна. С отцом ребенка Ирина в разводе, но папа активно участвовал в воспитании и жизни малыша.

Напомним, разрушены 55 домов и не только: новые данные о жертвах и кадрах трагедии в Виннице.

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Также известный актер выехал из россии после удара по Виннице и выразил все накипевшее.