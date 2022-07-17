Большой самолет разбился в Греции, на борту был опасный груз: детали и кадры момента трагедии

Трагедия произошла у греческого города Кавала. Разбился самолет, выполнявший коммерческий рейс из Сербии в Иорданию. Об этом сообщает Kavala Post.

В Службе гражданской авиации Греции сообщили, что пилот подал сигнал бедствия. По предварительным данным, у него загорелся один из четырех двигателей. Самолет развернулся, чтобы совершить экстренное приземление в аэропорту Кавалы, но не успел.

Самолет перевозил 12-тонный груз, классифицируемый как опасный. При этом таким грузом могут быть не только боеприпасы, но и аккумуляторы все, что может привести к пожару.

Глава муниципалитета Пангайо Филиппос Анастасиадис рассказал, что пилот самолета совершил героический поступок, поскольку ему удалось с пылающим двигателем увести самолет от жилого района. Очевидцы сообщили, что при падении самолет врезался в кукурузное поле, и на земле никто не пострадал.

По разным данным, на борту было либо три, либо восемь человек. На месте происшествия работают спасатели. Признаков того, что на месте падения есть кто-то живой, не наблюдается.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing👇 pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022

Напомним, что известно о виновнике трагедии в Виннице.

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