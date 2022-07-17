Трагедия произошла у греческого города Кавала. Разбился самолет, выполнявший коммерческий рейс из Сербии в Иорданию. Об этом сообщает Kavala Post.
В Службе гражданской авиации Греции сообщили, что пилот подал сигнал бедствия. По предварительным данным, у него загорелся один из четырех двигателей. Самолет развернулся, чтобы совершить экстренное приземление в аэропорту Кавалы, но не успел.
Самолет перевозил 12-тонный груз, классифицируемый как опасный. При этом таким грузом могут быть не только боеприпасы, но и аккумуляторы все, что может привести к пожару.
Глава муниципалитета Пангайо Филиппос Анастасиадис рассказал, что пилот самолета совершил героический поступок, поскольку ему удалось с пылающим двигателем увести самолет от жилого района. Очевидцы сообщили, что при падении самолет врезался в кукурузное поле, и на земле никто не пострадал.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Большой самолет разбился в Греции, на борту был опасный груз: детали и кадры момента трагедии
На Одесчине юноша ударил мать ножом в сердце, пока та спала: в полиции выдали подробности
"Можете получить до 7 млн гривен": украинцам раздают огромные деньги, но есть условие
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
По разным данным, на борту было либо три, либо восемь человек. На месте происшествия работают спасатели. Признаков того, что на месте падения есть кто-то живой, не наблюдается.
Напомним, что известно о виновнике трагедии в Виннице.
Как сообщала Politeka, в ДТП погибла семья военного, которого провожали на фронт.
Также Politeka писала, что ВСУ заставили врага изменить тактику наступления в Луганской области.