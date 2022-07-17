На этот раз Главное управление разведки
Говорит, что обещали сформировать новый батальон, чтобы заменить их. Но этого так и не произошло.
«Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам более 20 тысяч. Они нам только говорят – памперсы поменяйте. Что вы боитесь? А "туда", по новостям ребята читают, вооружение новое поставляют. А у нас их… (вообще) ничего. У нас даже ни одного танка нет. У нас был танк один – 72. Его сожгли. Наши склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали еб…» - рассказал рашист..
Также он сообщил, что все командование стоит в 90 километров от фронта.
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«Даже если у нас что-нибудь случится, если нам какая-то помощь нужна, они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли», - пожаловался захватчик.
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