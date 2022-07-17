Женщина называет российского президента путина и его окружение кучкой воров и коррупционеров, которые за 20 лет угробили страну в хлам, разрушив все заводы и фабрики.
«У нас страна богатая, но ничего не делается для народа», - отметила россиянка.
Она привела в пример Китай, который за 20 лет из нищей страны превратился в процветающую.
Россиянка уверена, что в стране нужна обязательная смена власти, чтобы положить конец беспределу.
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Развязанную путиным войну в Украине она назвала стимулом для торможения народных протестов.
«Вот если бы войны не было, здесь бы такое началось, такая волна митингов и погромов началась, вот это всё сдерживает нас, что наши сыны и дети погибают там на Украине», - рассказала женщина.
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