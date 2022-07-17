В Виннице прощались с четырехлетней Лизой Дмитриевой, погибшей 14 июля от ракетных обстрелов.
Как сообщает Суспільне, возле Спасо-Преображенского кафедрального собора, где проходила церемония прощания, пришли несколько десятков виннитчан.
В день обстрела, 14 июля, Лиза с мамой уходила на занятия к логопеду. У девочки был синдром Дауна, в полугодовом возрасте она пережила тяжелую операцию на сердце, рассказала бабушка Лариса.
Лиза погибла мгновенно. Маму с травмой чрева госпитализировали. Похоронили Лизу Дмитриеву на городском кладбище Сабарова.
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