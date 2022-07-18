Неделя началась удачно, но не для российских оккупантов.

Украинские защитники в очередной раз попали в скопление войск россиян в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины на Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

"Вот и видео из Бериславского района, предварительно сообщается, что есть попадание по одному из мест большого скопления рашистов", – говорится в сообщении.

На данный момент информация еще проверяется, но в районе повысилась активность автомобильной техники оккупантов. Захватчики приступили к проверке всех гражданских без исключения. Также это относится и к транспортным средствам местных жителей.

Также об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.



"Херсон. Еще одно попадание в скопление орков в Бериславском районе. Ждем официальных подсчетов потерь рашистов. Неделя началась удачно. Но не для российских оккупантов", – отметил он.

Напомним, что освобождение Новой Каховки поломает все главные планы оккупантов.

Как сообщала Politeka, ситуация на Херсонщине и Запорожье обостряется, данные британской разведки.

Также Politeka писала, что ВСУ уничтожили штаб оккупантов у моря на Херсонщине.