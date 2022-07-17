Путінські війська облаштували на узбережжі Чорного моря на Херсонщині свій штаб зі складами, проте там пролунав вибух із подальшою детонацією.

Вибух пролунав уночі 17 липня. Про це повідомляє телеграм-канал "СтратКом ЗСУ"

«Ранок не ранок, без смаженої русі. Тим більше, якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою та гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного », – наголошується у публікації.

Попередньо відомо, що там була база рашистів і після сильного вибуху, швидше за все, почалася детонація бк.

«Орки вирішили покайфувати, облаштувавши біля моря штаб, казарми та склад, але не довго. ЗСУ – це ще ті "кайфоломи" для окупантів», - пишуть у телеграм-каналі.

Вибухи підтвердили місцеві мешканці, які перебувають в окупації.

Очевидці стверджують, що там спрацювала ворожа система ППО та почалася пожежа.

"Пансіонат "Чайка" в Лазурному горить. Спочатку ці п*дари випустили ракети, а потім до них прилетіло дві. Зараз все селище в диму", "ППО працювала, але ракету не дістала", "Чайку" ще не погасили, і періодично чути вибухи. Пишуть, що там був штаб окупантів та кілька сотень "ДНРівців"? "Після довгої детонації боєприпасів стоїть зміг! Закривайте вікна та вмикайте витяжки", – пишуть у телеграм-каналі «Х. Херсон».

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