Вибух пролунав уночі 17 липня. Про це повідомляє телеграм-канал
«Ранок не ранок, без смаженої русі. Тим більше, якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою та гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного », – наголошується у публікації.
Попередньо відомо, що там була база рашистів і після сильного вибуху, швидше за все, почалася детонація бк.
«Орки вирішили покайфувати, облаштувавши біля моря штаб, казарми та склад, але не довго. ЗСУ – це ще ті "кайфоломи" для окупантів», - пишуть у телеграм-каналі.
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Вибухи підтвердили місцеві мешканці, які перебувають в окупації.
Очевидці стверджують, що там спрацювала ворожа система ППО та почалася пожежа.
"Пансіонат "Чайка" в Лазурному горить. Спочатку ці п*дари випустили ракети, а потім до них прилетіло дві. Зараз все селище в диму", "ППО працювала, але ракету не дістала", "Чайку" ще не погасили, і періодично чути вибухи. Пишуть, що там був штаб окупантів та кілька сотень "ДНРівців"? "Після довгої детонації боєприпасів стоїть зміг! Закривайте вікна та вмикайте витяжки", – пишуть у телеграм-каналі «Х. Херсон».
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