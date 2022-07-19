На данном этапе операции Россия не будет отдавать приоритет атаке с целью захвата Славянска, а вместо этого сосредоточится на захвате Северска и Бахмута.
Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW) принимая во внимание встречу министра обороны России Сергея Шойгу 18 июля с командующим Восточной группой войск генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым.
Так, 18 июля Минобороны России объявило, что Шойгу проинспектировал восточную группу и поручил Мурадову уделить первоочередное внимание уничтожению украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем. ISW впервые обнаружила прямое упоминание о восточной группировке войск, действовавшей в Украине на этом этапе войны.
Ранее Минобороны России сообщало, что в захвате Луганской области принимали участие Центральная и Южная группы войск под командованием генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина. Восточная группировка войск, вероятно, состоит из подразделений Восточного военного округа (ВВО) России, которые действовали на Изюмском направлении в Харьковской области.
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Силы Мурадова действуют на направлении Изюм — Славянск якобы с целью в конечном итоге овладеть самим Славянском, и примечательно, что Шойгу не давал указаний Мурадову в настоящее время отдавать приоритет захвату территории на этом направлении.
Мурадов имеет более низкий ранг, чем Лапин и Суровикин, что позволяет предположить, что Кремль считает Изюмско-Славянский район менее приоритетным, чем захват территории в Донецкой области в рамках более широкой кампании на Донбассе.
Кремль, вероятно, направляет военные ресурсы и высокопоставленное руководство на локальные и дискретные успехи вокруг Северска и Бахмута, несмотря на более ранние призывы Шойгу к интенсификации операций на всех направлениях наступления.
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