Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на заместителя председателя Комитета по молодежи и спорту Василия Мокана.

298 народных депутатов поддержали за основу проект закона №7481, которым предусматривается отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

Подготовка законопроекта ко второму чтению будет происходить по сокращенной процедуре – на технико-юридические правки парламент отвел 7 дней.

Кроме того, за основу был принят проект закона №7352, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам. Независимо от наличия у них ученого звания и/или научной степени, но при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее, чем на 0.75 ставки.

Напомним, петиция о повестках на улице, блокпостах и ​​АЗС набрала нужное количество голосов: что предлагает автор .

Кроме того, Politeka.net писала, что выезд мужчин за границу расширяют, в ОП сообщили, кого начнут выпускать: "Готовится документ..."

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