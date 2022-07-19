Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на заместителя председателя Комитета по молодежи и спорту Василия Мокана.
298 народных депутатов поддержали за основу проект закона №7481, которым предусматривается отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения.
Подготовка законопроекта ко второму чтению будет происходить по сокращенной процедуре – на технико-юридические правки парламент отвел 7 дней.
Кроме того, за основу был принят проект закона №7352, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам. Независимо от наличия у них ученого звания и/или научной степени, но при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее, чем на 0.75 ставки.
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