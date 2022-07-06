Об этом в своем видеообращении заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Он напомнил украинцам о том, что война в стране может затянуться на долго, а значит на фронте военным обязательно понадобится ротация. В связи с этим военнообязанным гражданам стоит быть готовыми к отправке в зоны ведения активных боевых действий.
«Есть все шансы, что война затянется. Тогда все мужчины, или подавляющее большинство мужчин, пойдут служить в армию. И не просто служить, а воевать. И значительное количество женщин станут в строй. Не потому, что нас убьют или ранят. Войскам на передовой нужна ротация и восстановление», - предупредил Братчук.
Он подчеркнул, что у варага большой мобилизационный ресурс, а значит и Украине для победы нужна большая армия.
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«Служить придется фактически всем, чтобы обрести мир. Поэтому все, кого призовут, будут не только бегать, стрелять, водить танки, самолеты и т.д. Надо будет обеспечивать войско, копать окопы и траншеи — и это тоже надо делать уметь правильно. Этому научат в армии: тактической медицине, базовым основам военного дела. Поэтому предлагаю всем начинать жить с этим. Ведь в армии будут все — миллионы пройдут через передовую», - предупредил Братчук.
Позже он выпустил еще одно видеообращение, в котором пояснил, что когда говорил об участии миллионов украинцев в войне, имел в виду не только непосредственно боевые действия.
«Воевать означает не только линия фронта. Воевать – это волонтерство, это копать траншеи, помогать в сооружении фортификаций. Воевать – это заниматься тактической медициной и уметь предоставить первую помощь», - пояснил спикер Одесской ОВА.
Напомним, в Генштабе снова пояснили ситуацию с военнообязанными.
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