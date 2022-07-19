Деятельность незаконного бизнеса пресекла служба безопасности Украины.
Как
При этом систематическая перегрузка коммунальных сетей могла привести к масштабным перебоям с энергоснабжением объектов жилищного фонда и критической инфраструктуры.
По данным СБУ, к созданию нелегального майнинг-центра причастны несколько местных жителей.
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"Один из самых больших рисков": украинцев предупредили, в чем путь может оказаться сильнее
Технологическое оборудование было установлено в арендованном складском помещении вблизи Харькова.
Во время обысков у злоумышленников обнаружена компьютерная техника и специализированное оборудование с поличным.
По материалам СБУ решается вопрос о сообщении организаторам о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что министр обороны объяснил, почему повестки раздают на улице и даже в ТЦ.
Также сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил об отмене документа о разрешениях на перемещение военнообязанных.
Кроме того Politeka писала, что в Минцифре поставили точку в вопросе о повестках в армию через «Дію».