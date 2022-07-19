Подпольная криптоферма похищала электроэнергию на сотни тысяч гривен в прифронтовой Харьковской области.

Деятельность незаконного бизнеса пресекла служба безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомтсва, подпольный центр по майнингу криптовалют в Харьковской области, который ежемесячно похищал промышленные объемы государственной электроэнергии на сотни тысяч гривен.

При этом систематическая перегрузка коммунальных сетей могла привести к масштабным перебоям с энергоснабжением объектов жилищного фонда и критической инфраструктуры.

По данным СБУ, к созданию нелегального майнинг-центра причастны несколько местных жителей.

Технологическое оборудование было установлено в арендованном складском помещении вблизи Харькова.

Во время обысков у злоумышленников обнаружена компьютерная техника и специализированное оборудование с поличным.

По материалам СБУ решается вопрос о сообщении организаторам о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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