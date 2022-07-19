Кадры разрушения уже появились в
Антоновский мост соединяет Херсон с левым берегом Днепра.
Сначала очевидцы сообщили о взрывах в районе моста и детонации боеприпасов.
На кадрах виден пожар от «прилета». Огромный столб дыма поднялся в небо.
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«В оккупированном Херсоне взрывы в районе стратегического Антоновского моста», - написал журналист Андрей Цаплиенко у себя в телеграм-канале.
Также в сети появилось видео, как выглядит Антоновский мост после меткого попадания украинских артиллеристов.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань уже подтвердил информацию о том, что ВСУ нанесли удар в районе моста. Он уточнил, что в том месте оккупанты обустроили военную базу. Об этом Хлань
«Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе Наири и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв», — сказал Хлань.
Также сообщалось, о "пощечине украинскому народу" - в Канаде разгорелся скандал из-за решения властей.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.