Украинские артиллеристы нанесли удар по стратегически важному мосту, который находится во временно оккупированном Херсоне

Кадры разрушения уже появились в сети.

Антоновский мост соединяет Херсон с левым берегом Днепра.

Сначала очевидцы сообщили о взрывах в районе моста и детонации боеприпасов.

На кадрах виден пожар от «прилета». Огромный столб дыма поднялся в небо.

«В оккупированном Херсоне взрывы в районе стратегического Антоновского моста», - написал журналист Андрей Цаплиенко у себя в телеграм-канале.

Также в сети появилось видео, как выглядит Антоновский мост после меткого попадания украинских артиллеристов.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань уже подтвердил информацию о том, что ВСУ нанесли удар в районе моста. Он уточнил, что в том месте оккупанты обустроили военную базу. Об этом Хлань рассказал в эфире телемарафона.

«Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе Наири и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв», — сказал Хлань.

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