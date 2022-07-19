Войска рф совершили акт ядерного терроризма в зоне отчуждения на территории Украины

Безоговорочные доказательства собрала Служба безопасности Украины.

Во время силового захвата объектов «Чернобыльской АЭС» в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года россия грубо нарушила Женевскую конвенцию, превратив ЧАЭС в военную базу, что является недопустимым во время вооруженного конфликта.

Захватчики нарушили нормы ядерной безопасности:

▪️ повредили помещение и заминировали территорию;

▪️ сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывная поставка запасных частей, топлива и расходных материалов; ▪️ удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок.

В СБУ отметили, несмотря на то, что реакторы не работают, предприятие остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами.

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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.