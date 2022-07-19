При чем их плохо кормят как в российских госпиталях, так и на временно захваченных украинских территориях.
Солдаты выкладывают снимки неапетитных блюд и возмущаются в комментариях. На это обратил внимание офицер ВСУ и
"Недобитки жалуются на плохое питание в лечебных заведениях", – написал украинский военнослужащий.
На снимке можно увидеть жидкое картофельное пюре, полусырой рыбий хвост, чай, вареное яйцо и кусок хлеба – вот и весь ужин «второй армии мира».
"Вот так кормят в 413-м военном госпитале г. Волгоград после выполнения боевой задачи под г. Лисичанск", - жалуются захватчики.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Отбросили захватчиков": россияне с треском провалили штурмы, а в Беларуси проходит ротация
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Деньги поступят на счет в Ощадбанке: украинцам назвали условие для получения до 250 тыс гривен
"Ищите, ребята!": Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии
Но можно считать, что рашистам в больнице еще повезло. Куда хуже кормят тех, кто только прибыл "удобрять украинскую землю".
Так, в оккупированном Торецку солдатам предлагают на первое - суп с гречкой на воде, который больше похож на помои, на второе – рожки с водой и консервой. Компот – это вода разбавленная сахаром.
Также сообщалось, ВСУ ударили по стратегическому мосту в Херсоне: появились кадры разрушений
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.