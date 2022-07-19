При чем их плохо кормят как в российских госпиталях, так и на временно захваченных украинских территориях.

Солдаты выкладывают снимки неапетитных блюд и возмущаются в комментариях. На это обратил внимание офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан.

"Недобитки жалуются на плохое питание в лечебных заведениях", – написал украинский военнослужащий.

На снимке можно увидеть жидкое картофельное пюре, полусырой рыбий хвост, чай, вареное яйцо и кусок хлеба – вот и весь ужин «второй армии мира».

"Вот так кормят в 413-м военном госпитале г. Волгоград после выполнения боевой задачи под г. Лисичанск", - жалуются захватчики.

Но можно считать, что рашистам в больнице еще повезло. Куда хуже кормят тех, кто только прибыл "удобрять украинскую землю".

Так, в оккупированном Торецку солдатам предлагают на первое - суп с гречкой на воде, который больше похож на помои, на второе – рожки с водой и консервой. Компот – это вода разбавленная сахаром.

Также сообщалось, ВСУ ударили по стратегическому мосту в Херсоне: появились кадры разрушений

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.