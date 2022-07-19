В Николаевской областной военной администрации обещают вознаграждение в $100 за помощь в разоблачении корректировщиков огня.

Об этом сообщает Виталий Ким.

"Предоставьте сведения на лиц, которые по вашему мнению корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им. Присылайте следующие сведения на электронный ящик - 100otkima@gmail.com



1. ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага , номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).

2. Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает.

3. ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации, вы получите вознаграждение в размере 100$", - пояснили в областной администрации.

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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.