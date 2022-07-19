В Николаевской областной военной администрации обещают вознаграждение в $100 за помощь в разоблачении корректировщиков огня.
Об этом сообщает Виталий Ким.
"Предоставьте сведения на лиц, которые по вашему мнению корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им. Присылайте следующие сведения на электронный ящик - 100otkima@gmail.com
1. ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага , номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).
2. Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Отбросили захватчиков": россияне с треском провалили штурмы, а в Беларуси проходит ротация
"Их просто закатают в бетон": ситуация на фронте кардинально изменится, названы сроки
Известный телеведущий отдал жизнь за Украину, ему было всего 34 года: "Проклятая война забирает лучших"
"Карма прилетела": дома у не вернувшегося из Украины оккупанта заметили любопытную деталь
3. ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации, вы получите вознаграждение в размере 100$", - пояснили в областной администрации.
Также сообщалось, о "пощечине украинскому народу" - в Канаде разгорелся скандал из-за решения властей.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.