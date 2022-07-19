Российские захватчики в качестве «пушечного мяса» набирают в свои ряды всех подряд, даже неоднократно судимых.

Кадры с признанием рецидивиста опубликовала Служба безопасности Украины.

Так, украинские воины захватили в плен жителя Луганской области, который воспринял войну в Украине, как возможность подзаработать, чтобы вставить себе зубы после тюрьмы.

Задержанный — бывший шахтер. Однако по специальности не работал давно. Начиная с 2006 года трижды был осужден за торговлю наркотиками. И последний раз вышел на свободу только в 2021 году.

«Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде нет работы, ничего. Взял и просто служил», — рассказал он.

По словам задержанного, их не обучали военной подготовке, а боекомплекты выдали «для галочки». Но когда оккупантам стало трудно в Северодонецке, этих воинов отправили в зону боевых действий и поставили задачу: закрепиться на позиции.

«Доброволец» задачу провалил, но в отличие от пяти коллег по службе, погибших на его глазах, остался жив.

В настоящее время вместе с другими пленными он дает показания следователям СБУ.

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