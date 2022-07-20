Об этом
По словам местных жителей, рано утром в Херсоне были слышны сильные взрывы.
"Наши ребята накрыли орков на Антоновском мосту", - гласит говорится в публикации Telegram-канала "Х. Херсон".
На кадрах можно увидеть, как над районом, где расположен соединяющий два берега Днепра мост, вздымается столб дыма.
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В тоже время нардеп Алесей Гончаренко убежден, что ВСУ нанесли ракетные удары по оккупантам из РСЗО HIMARS в районе стратегического моста.
«HIMARS снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Повреждения очень серьезные, но пока передвигаться по мосту есть возможность. (Отмечаю «пока»). Орки, бегите из Херсона. Скоро убегать некуда будет», - написал он.
Также сообщалось, о "пощечине украинскому народу" - в Канаде разгорелся скандал из-за решения властей.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ударили ракетами по Одесчине: стало известно о пострадавших, среди которых есть ребенок, кадры разрушений