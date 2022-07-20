Появилась информация о новом ракетном ударе по стратегически важному для оккупантов Антоновскому мосту в Херсоне.

Об этом сообщают региональные паблики.

По словам местных жителей, рано утром в Херсоне были слышны сильные взрывы.

"Наши ребята накрыли орков на Антоновском мосту", - гласит говорится в публикации Telegram-канала "Х. Херсон".

На кадрах можно увидеть, как над районом, где расположен соединяющий два берега Днепра мост, вздымается столб дыма.

В тоже время нардеп Алесей Гончаренко убежден, что ВСУ нанесли ракетные удары по оккупантам из РСЗО HIMARS в районе стратегического моста.

«HIMARS снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Повреждения очень серьезные, но пока передвигаться по мосту есть возможность. (Отмечаю «пока»). Орки, бегите из Херсона. Скоро убегать некуда будет», - написал он.

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