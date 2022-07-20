Так,
Захватчик сообщил, что ВСУ тотально уничтожает их войска в Харьковской области.
«Ну, это по телевизору вам так расписывают в цветах. На самом деле здесь совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем…» – говорит россиянин.
Он признает, что в их полку осталось около 14 танков из 90, а уровень подготовки танкистов и артиллеристов россии очень низок.
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«По два дня обучили и все, отправили на передок. А они не могут попасть вообще, просто не могут».
При этом русская артиллерия «настолько кривая, что там можно в километрах измерить промахи».
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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.