Россияне тешут себя иллюзиями, что их армия успешно продвигается под Харьковом, однако реальность резко контрастирует с псевдопобедными картинками которыми их пичкают по телевизору.

Так, СБУ обнародовала новый телефонный разговор, воюющего в Украине оккупанта со своими родственниками из Подмосковья, который удалось перехватить.

Захватчик сообщил, что ВСУ тотально уничтожает их войска в Харьковской области.

«Ну, это по телевизору вам так расписывают в цветах. На самом деле здесь совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем…» – говорит россиянин.

Он признает, что в их полку осталось около 14 танков из 90, а уровень подготовки танкистов и артиллеристов россии очень низок.

«По два дня обучили и все, отправили на передок. А они не могут попасть вообще, просто не могут».

При этом русская артиллерия «настолько кривая, что там можно в километрах измерить промахи».

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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.