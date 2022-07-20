Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновника-коллаборанта, который помог врагу перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область. Об этом сообщила
Силовики задокументировали преступные действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации.
Чиновник добровольно согласился сотрудничать с врагом.
За это рашисты назначили его руководителем так называемого «государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога».
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Кроме того, в Луганской области спецслужба разоблачила четырех бывших представителей партии регионов, которые добровольно согласились войти в руководящий состав оккупационной администрации так называемого Старобельского района ЛНР.
В ведомстве отметили, что с начала полномасштабной агрессии рф расследуется более 800 уголовных производств по фактам совершения коллаборационной деятельности.
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Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.