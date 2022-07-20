В Украине продолжают разоблачать предателей нашего государства. СБУ отчиталась об очередных успехах в выявлении преступников

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновника-коллаборанта, который помог врагу перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики задокументировали преступные действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации.

Чиновник добровольно согласился сотрудничать с врагом.

За это рашисты назначили его руководителем так называемого «государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога».

Кроме того, в Луганской области спецслужба разоблачила четырех бывших представителей партии регионов, которые добровольно согласились войти в руководящий состав оккупационной администрации так называемого Старобельского района ЛНР.

В ведомстве отметили, что с начала полномасштабной агрессии рф расследуется более 800 уголовных производств по фактам совершения коллаборационной деятельности.

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Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.