"Этих дураков бьют, теснят и тысячами убивают, а они сообщают о расширении своих планов".

Об этом заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров, комментируя заявление главы российского МИД Сергей Лавров.

«Да-да! «помимо захвата пищеблока и ординаторской мы обязательно займём процедурную и бельевую! В процедурной мы будем пороть проклятых санитаров, которые долгие годы терзали нас уколами и смирительными рубашками! А в бельевой будем прятать котлеты.» Смешно. Этих дураков бьют, теснят и тысячами убивают, а они сообщают о расширении своих планов», - колко высмеял Невзоров слова Лаврова.

Напомним, ранее Лавров заявил об изменении "географических задач" войны в Украине: теперь они не ограничиваются "народными республиками" Донбасса, но распространяются и на другие территории.

«Это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается», - заявил Лавров, пригрозив, что если западные страны поставят Украине дальнобойное оружие, то географические рамки военных действий отодвинутся еще дальше.

«Они всегда врут. Принципиально», «На рАсее рашизм головного мозга никто не отменял, и судя по скорости распространения, заболевание передается воздушно-капельным, лекарство не существует, оградить эту срань высоким забором с колючей проволокой и наблюдать, как эти нелюди от своей ненависти сами себя сожрут!», «Опять будет тоже самое: "Киев за три дня" и "что-то пошло не так", а между этими двумя фразами десятки тысяч мертвых орков, сделавших "жест доброй воли"», - комментируют в Сети слова Лаврова.

Тем временем глава МИД Германии заявила, что угроза Лаврова насчет якобы географического расширения задач войны рф против Украины – это только "новая пропаганда российской стороны".

Напомним, Алексей Арестович рассказал о "химарсобоязне" у оккупантов.

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