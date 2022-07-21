Об этом заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров, комментируя заявление главы российского МИД Сергей Лавров.
«Да-да! «помимо захвата пищеблока и ординаторской мы обязательно займём процедурную и бельевую! В процедурной мы будем пороть проклятых санитаров, которые долгие годы терзали нас уколами и смирительными рубашками! А в бельевой будем прятать котлеты.» Смешно. Этих дураков бьют, теснят и тысячами убивают, а они сообщают о расширении своих планов», - колко высмеял Невзоров слова Лаврова.
Напомним, ранее Лавров заявил об изменении "географических задач" войны в Украине: теперь они не ограничиваются "народными республиками" Донбасса, но распространяются и на другие территории.
«Это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается», - заявил Лавров, пригрозив, что если западные страны поставят Украине дальнобойное оружие, то географические рамки военных действий отодвинутся еще дальше.
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«Они всегда врут. Принципиально», «На рАсее рашизм головного мозга никто не отменял, и судя по скорости распространения, заболевание передается воздушно-капельным, лекарство не существует, оградить эту срань высоким забором с колючей проволокой и наблюдать, как эти нелюди от своей ненависти сами себя сожрут!», «Опять будет тоже самое: "Киев за три дня" и "что-то пошло не так", а между этими двумя фразами десятки тысяч мертвых орков, сделавших "жест доброй воли"», - комментируют в Сети слова Лаврова.
Тем временем глава МИД Германии заявила, что угроза Лаврова насчет якобы географического расширения задач войны рф против Украины – это только "новая пропаганда российской стороны".
Напомним, Алексей Арестович рассказал о "химарсобоязне" у оккупантов.
Также сообщалось о новых провалах россиян на фронте.
Кроме того Politeka.net писала о масштабном пожаре в Москве - в Сети заговорили о карме.