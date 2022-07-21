Как сообщают местные СМИ, речь не идет о подготовке к какой-либо войне. Обороняться танками власть вынудили масштабные уличные протесты.

После того, как банки заморозили вклады местных жителей многие люди остались без средств существования. Масштабные акции протеста не прекращаются уже больше двух недель.

В свою очередь эксперты заявляют, что Китай находится на грани финансового коллапса.

«В Китае проходят экстренные заседания правительства. Они пытаются найти выход из ситуации. Глубина финансового кризиса, размер "мыльного пузыря", который они надули в результате ипотеки, в сотню, если не в тысячу, раз превышает тот, который был у нас с вами. Помните 2008 год?.. У нас было эхо мирового кризиса, когда банки начали обваливаться в результате "ипотечного пузыря" — раздавали деньги, не учитывая платежеспособность, поэтому процент невозврата кредитов превысил 8%. Банки упали", — сообщил известный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, у КНР остается два пути: либо идти на поклон в Международный валютный фонд и брать ссуду, либо — в Европейский союз.

«Китай может сделать внутренний шаг. Это страна с рыночной регулируемой экономикой. Возможно, они изобретут очередное китайское чудо, чтобы не обрушить свой рынок и не потянуть за собой другие страны», - отметил Жданов.

Напомним, в Китае раскрыли свое отношение к Украине и россии.

Также сообщалось, что протестующие штурмом взяли резиденцию президента на Шри-Ланке, звонок путину не помог.