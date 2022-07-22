Так, 22 июля главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что в так называемой "ДНР" заблокировали доступ к поисковому сервису Google.

Днем ранее Google заблокировали в "ЛНР".

Украинский блогер и журналист Денис Казанский не прошел мимо и высмеял решение гауляйтеров оккупированного Донбасса Пушилина и Пасечника. Свой комментарий он опубликовал в Телеграм-канале.

Блогер уверен, что на такой шаг они могли пойти только по приказу своих кураторов из РФ.

«Так что в Донецке и Луганске, судя всему, происходит просто очередной бесчеловечный социальный эксперимент, который затем будет распространен уже на всю Россию. Интернет они тоже конечно запретят. Не зря же стали показательно дружить с Северной Корее.», - написал он.

«Если вдуматься, то это конечно полнейший п****ц. Какой-то мразотный полип, промышлявший мошенничеством, с какого-то х**а что-то запрещает жителям Мариуполя, Лимана, Волновахи, которые его не выбирали, ничего ему не поручали и вообще не понимают, кто он им такой», - прокомментировал Казанский.

Напомним, что выяснились подробности о грядущем у россиян расколе.

Как сообщала Politeka, враг ударил сразу по трем районам Днепропетровщины.

Также Politeka писала, что оккупанты вводят резервные подразделения и пополняют запасы.