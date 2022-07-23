В оккупированой россией Абхазии жители протестуют против передачи уникальной территории для резиденции владимиру путину.

Протесты начались после того, как самопровозглашенный "президент" непризнанной Абхазии Аслан Бжания 20 июля во время встречи с жителями подтвердил, что россии передадут 184 га реликтового парка в Пицунде.

Граждане категорически выступили против строительства резиденции российского диктатора владимира путина на территории уникального заповедника. В столице Абхазии Сухуме прошли протесты, демонстрация закончилась столкновениями митингующих с полицейскими и личной охраной президента.

Из-за массовых акций протеста парламент так называемой Абхазии отложил рассмотрение соглашения о передаче земли.

Как пояснил "президент" псевдореспублики, по договору 1995 года Абхазия передавала россии Пицунду в безвозмездное пользование. П Бжания также отметил, что территория заповедника нужна рф, "поскольку там любит бывать путин, да и у россии больше денег для обустройства курорта".

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