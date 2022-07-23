Уличное кафе атаковал смерч, вышедший на побережье с Чёрного моря. Вихрь вырвал рольставни и отбросил их на пару метров, а также разбросал незакреплённые предметы по кухне.

Очевидцы успели разбежаться, а сотрудник заведения оказался в стороне. По предварительным данным, никто не получил серьёзных травм.

Мощные ливни накрыли Краснодарский край накануне. Месячная норма осадков выпала в Сочи за два часа, затопив улицы города. Об этом сообщили в ГУ МЧС россии по Краснодарскому краю.

На территории Лазаревского района Сочи выпало 89 мм осадков. В результате подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома и подвальное помещение.

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В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Местные жители и гости курорта публикуют в соцсетях кадры затопленных улиц. В некоторых местах они с трудом могут перейти дорогу, так как уровень воды доходит до колен.

Напомним, ситуация на фронте резко изменилась, Зеленский раскрыл потери среди ВСУ.

Как сообщала Politeka, российский пропагандист устроил фатальное ДТП в Украине, свидетеля похитили.

Также Politeka писала, что массовые протесты против путина вспыхнули в оккупированной рф Абхазии: подробности и кадры происходящего.