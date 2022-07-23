Камеры видеонаблюдения в поселке Небуг Краснодарского края рф зафиксировали, как смерч едва не разнес уличное кафе.

Уличное кафе атаковал смерч, вышедший на побережье с Чёрного моря. Вихрь вырвал рольставни и отбросил их на пару метров, а также разбросал незакреплённые предметы по кухне.

Очевидцы успели разбежаться, а сотрудник заведения оказался в стороне. По предварительным данным, никто не получил серьёзных травм.

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