ВСУ сразу в трех местах устроили оккупантам адскую ночь. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Во-первых, раздавались взрывы и засвидетельствован дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ. Во-вторых, были слышны взрывы в восточном направлении от города - вблизи села Константиновка.
Также повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевка и Токмак. Это значительно усложняет логистику врага.
"Ночью в Мелитополе, Якимовке было слышно громкие взрывы. В селе Новобогдановка наши Боинги нанесли точный удар по железнодорожному полотну и переезду, тем самым усложнив подвоз логисты врагу, чем вызвали немалую панику у уже и так деморализованного врага", — сообщает Стратком ВСУ.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Кабмин изменил условия получения выплат: кому предусмотрено надбавки в 30 и 100 тысяч гривен
"Уверен, Русичке это понравится": вдовец Писанки принял важное решение
"Холостячка" Огневич решилась на новый эксперимент с внешностью, фото результата: "Покидают чат..."
Беда случилась с Анной Тринчер, звезда обратилась к украинкам: "Девчата, не выходим на улицу без..."
Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе российские оккупанты приступили к созданию "избирательных комиссий" для проведения псевдореферендума. Он также предостерег местное население не вступать в сотрудничество с представителями агрессора.
Напомним, ситуация на фронте резко изменилась, Зеленский раскрыл потери среди ВСУ.
Как сообщала Politeka, российский пропагандист устроил фатальное ДТП в Украине, свидетеля похитили.
Также Politeka писала, что массовые протесты против путина вспыхнули в оккупированной рф Абхазии: подробности и кадры происходящего.