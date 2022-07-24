В ночь на 24 июля в оккупированном Мелитополе и соседних селах в Запорожской области гремели взрывы.

ВСУ сразу в трех местах устроили оккупантам адскую ночь. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Во-первых, раздавались взрывы и засвидетельствован дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ. Во-вторых, были слышны взрывы в восточном направлении от города - вблизи села Константиновка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевка и Токмак. Это значительно усложняет логистику врага.

"Ночью в Мелитополе, Якимовке было слышно громкие взрывы. В селе Новобогдановка наши Боинги нанесли точный удар по железнодорожному полотну и переезду, тем самым усложнив подвоз логисты врагу, чем вызвали немалую панику у уже и так деморализованного врага", — сообщает Стратком ВСУ.

Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе российские оккупанты приступили к созданию "избирательных комиссий" для проведения псевдореферендума. Он также предостерег местное население не вступать в сотрудничество с представителями агрессора.

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