Из-за обилия осадков река Бзугу вышла из берегов и затопила улицы Сочи. Больше всего пострадали Центральный и Хостинский районы города. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Потоки воды были настолько сильными, что легко сносили машины, пассажиры в общественном транспорте были заблокированы посреди затопленных улиц. В городе включили сирены тревоги.

На одной из улиц города спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Официальной информации о количестве жертв и пострадавших от наводнения в Сочи пока нет.

Кроме того, вода проникла на электроподстанции, из-за чего жители остались без света.

Также в регионе прогнозируются возможные возникновения смерчей из-за сильного ветра и грозового фронта. Местные власти призвали водителей отказаться от личного транспорта и посоветовали жителям не выходить из домов.

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