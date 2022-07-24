Из-за обилия осадков река Бзугу вышла из берегов и затопила улицы Сочи. Больше всего пострадали Центральный и Хостинский районы города. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Потоки воды были настолько сильными, что легко сносили машины, пассажиры в общественном транспорте были заблокированы посреди затопленных улиц. В городе включили сирены тревоги.
На одной из улиц города спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Официальной информации о количестве жертв и пострадавших от наводнения в Сочи пока нет.
Кроме того, вода проникла на электроподстанции, из-за чего жители остались без света.
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Также в регионе прогнозируются возможные возникновения смерчей из-за сильного ветра и грозового фронта. Местные власти призвали водителей отказаться от личного транспорта и посоветовали жителям не выходить из домов.
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