В Вооруженных силах Украины служат более 38 тысяч женщин, 7 тыс. из них ушли в армию после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на Втором саммите первых леди и джентльменов, состоявшемся в Киеве.

"Также есть гражданские женщины, которые в ВСУ работают. То есть, в целом в ВСУ – более 50 тысяч женщин. По цифрам Украина имеет один из самых больших показателей количества женщин в Вооруженных Силах среди стран-членов НАТО", – говорит она.

По словам заместителя министра, в Украине было два всплеска увеличения количества женщин в армии: в 2014-м и в 2022-м.

"Это такой характер украинской женщины. Она сама входит в Вооруженные силы и занимает там свое почетное место", – говорит Маляр.

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