30-летний житель одного из сел Тячевщины в Закарпатской области подозревается в убийстве собственного сына.

Об этом сообщает пресс- служба Нацполиции Закарпатской области.

Событие произошло вечером 23 июля. Находившиеся во дворе члены семьи заметили, как отец выбежал из дома и побежал в направлении леса. В доме они нашли ребенка 1 год 10 месяцев с многочисленными ножевыми ранениями.

Полиция утверждает – все доказательства указывают на то, что убийство совершил именно отец мальчика, который после этого сбежал и скрылся в лесном массиве.

Через некоторое время полиция задержала подозреваемого.

Действия фигуранта следователи квалифицировали по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка). Максимальное наказание, угрожающее жителю Тячевщины по этой статье – пожизненное заключение.

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