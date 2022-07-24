30-летний житель одного из сел Тячевщины в Закарпатской области подозревается в убийстве собственного сына.
Об этом сообщает пресс- служба Нацполиции Закарпатской области.
Событие произошло вечером 23 июля. Находившиеся во дворе члены семьи заметили, как отец выбежал из дома и побежал в направлении леса. В доме они нашли ребенка 1 год 10 месяцев с многочисленными ножевыми ранениями.
Полиция утверждает – все доказательства указывают на то, что убийство совершил именно отец мальчика, который после этого сбежал и скрылся в лесном массиве.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
"Холостяк" Макацария устроил роскошную свадьбу с 20-летней красоткой в Грузии: первые кадры церемонии
Вывоз зерна из Украины: принято решение после обстрела порта в Одессе
Разрушительная стихия обрушилась на россию, улицы Сочи ушли под воду, смерч разгромил кафе: кадры
Массированный ракетный удар по Одессе, порт охватил пожар: первые подробности и кадры атаки
Через некоторое время полиция задержала подозреваемого.
Действия фигуранта следователи квалифицировали по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка). Максимальное наказание, угрожающее жителю Тячевщины по этой статье – пожизненное заключение.
Напомним, ситуация на фронте резко изменилась, Зеленский раскрыл потери среди ВСУ.
Как сообщала Politeka, российский пропагандист устроил фатальное ДТП в Украине, свидетеля похитили.
Также Politeka писала, что массовые протесты против путина вспыхнули в оккупированной рф Абхазии: подробности и кадры происходящего.