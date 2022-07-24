В россии впервые за много лег зафиксировано нашествие вредителей, которые уже уничтожили более 2 тысяч гектаров леса.

Непарный шелкопряд — один из самых распространенных вредителей леса. Полчища этих насекомых атаковали Ульяновскую область рф. В местном Минприроды говорят, что нашествие вредных мотыльков за последние 10 лет наблюдается в регионе впервые.

Жители города Ульяновска выкладывают в социальных сетях фотографии и видео с огромным количеством мотыльков, которые полностью облепляют столбы. По словам местных, такого количества бабочек в городе не видели давно.

Биолог Илья Гомыранов заявил, что спользовать этих насекомых в благих целях не получится. Бабочек ест не так много животных, но и в таком объеме их съесть никто не может.

«Бабочки мохнатые, все в чешуйках и не очень пригодные в пищу. Но действительно, непарный шелкопряд — один из злостных исконных вредителей. Самое ужасное, что он повреждает много растений, поедает около 300 видов кустарников и растений», — заключил Гомыранов.

В минприроды области уже дали распоряжение разработать план по борьбе с непарным шелкопрядом. Так, например, на следующий год уже запланированы работы по ликвидации очагов размножения путем наземной обработки.

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