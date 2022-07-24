В ночь на 24 июля ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского Херсонской области.
Об этом в Facebook сообщило оперативное командование Юг.
Под огневой контроль были взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику войск оккупантов.
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Сообщается, что враг продолжает доставлять боеприпасы на территорию Украины в виде гражданских грузов. Известно, что в Херсонскую область въехали более 20 так называемых гуманитарных КамАЗов, окрашенных в белый цвет.
Отмечается, что оккупанты доставили боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов россияне обустраивают в гражданских зданиях и учреждениях культуры и образования.
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