В Праге прошел "Форум свободных народов России", на котором эксперты со всего мира обсуждают распад России на 19 отдельных республик.

Об этом говорится в анонсе форума.

Главная тема форума - свержение авторитарного режима путина и распад РФ. Эксперты рассматривают возможность создания ряда независимых демократических стран, которые будут связаны добровольным договором. При этом обязательным условием рассматривают полную демилитаризацию вновь созданных государств и отказ от ядерного оружия.

Организаторы форума убеждены, что угроза со стороны "единой России" будет существовать постоянно.

"Пока сохраняется "единая Россия" - она будет неизбежно превращаться в агрессивную империю, который бы "либерал" не пришел к власти в московском Кремле", - утверждают организаторы форума.

Участники форума хотят разработать подходы к созданию переходных администраций и правительств "независимых государств России". Организаторы даже создали карту, на которой изобразили, как должна выглядеть территория России.

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