Россияне заявили об уничтожении склада с боеприпасами для HIMARS, только они не учли тот факт, что все ракеты сбило ПВО.

Так, спикер минобороны рф Игорь Конашенков заявил якобы об уничтожении склада с ракетами для HIMARS и снарядами для гаубиц М777 в Хмельницкой области. Удар пришелся в районе Богдановки.

"Уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777", — отчитался Конашенков на ежедневном брифинге.

Однако в Командовании воздушных сил ВСУ опровергли пропагандистскую информацию.

Украинская ПВО сбила все четыре ракеты «Калибр», выпущенные оккупантами по Хмельницкой области .

«Мы сообщали ранее, что три ракеты уничтожены, а уже по уточненной информации – имеем четыре сбитые крылатые ракеты», – сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ добились нового успеха на Херсонщине.

Кроме того, в море заметили подбитое судно россиян.

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