Так, спикер минобороны рф Игорь Конашенков заявил якобы об уничтожении склада с ракетами для HIMARS и снарядами для гаубиц М777 в Хмельницкой области. Удар пришелся в районе Богдановки.
"Уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777", —
Однако в Командовании воздушных сил ВСУ опровергли пропагандистскую информацию.
Украинская ПВО сбила все четыре ракеты «Калибр», выпущенные оккупантами по Хмельницкой области .
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«Мы сообщали ранее, что три ракеты уничтожены, а уже по уточненной информации – имеем четыре сбитые крылатые ракеты», –
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ добились нового успеха на Херсонщине.
Кроме того, в море заметили подбитое судно россиян.
Также Politeka.net писала, почему матери оккупантов не спешат забирать своих сыновей ни из плена, ни из морга.