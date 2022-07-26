Как
Свои «услуги» оценивали в 10 тысяч гривен. При этом преступники рассказывали людям о тяжелых ранениях и о критическом состоянии этих «пропавших без вести» людей.
Находясь в состоянии отчаяния, люди соглашались на условия осужденных и перечисляли деньги на банковскую карту.
"В фейсбуке увидел объявление жены военного о том, что она ищет своего мужа. Позвонил ей, представился волонтером и сказал, что помогу вызволить ее муж с той стороны. Попросил за это 10 тыс. грн, но в итоге сошлись на 5 тысячах. Она перевела мне деньги на карту", - рассказал мошенник.
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26 июля сотрудники полиции наведались в камеру одного из фигурантов. У него изъяли мобильный телефон с сим-картой, с которого поступали звонки потерпевшим, и "черные" записи. Место нахождения его сообщника полицейские устанавливают.
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