Киевские полицейские разоблачили мошенников, требовавших деньги у родственников военнослужащих, один из преступников находится в одесской колонии.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, негодяи, используя информацию из открытых источников о поиске пропавших без вести людей на передовой, требовали деньги у их родных, обещая помочь освободить человека из плена.

Свои «услуги» оценивали в 10 тысяч гривен. При этом преступники рассказывали людям о тяжелых ранениях и о критическом состоянии этих «пропавших без вести» людей.

Находясь в состоянии отчаяния, люди соглашались на условия осужденных и перечисляли деньги на банковскую карту.

"В фейсбуке увидел объявление жены военного о том, что она ищет своего мужа. Позвонил ей, представился волонтером и сказал, что помогу вызволить ее муж с той стороны. Попросил за это 10 тыс. грн, но в итоге сошлись на 5 тысячах. Она перевела мне деньги на карту", - рассказал мошенник.

26 июля сотрудники полиции наведались в камеру одного из фигурантов. У него изъяли мобильный телефон с сим-картой, с которого поступали звонки потерпевшим, и "черные" записи. Место нахождения его сообщника полицейские устанавливают.

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