Украинские артиллеристы попали в командный пункт оккупантов в городе Хрустальный (Красный Луч) в Луганской области, озвучены потери врага

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, в ночь с 23 на 24 июля украинские военные нанесли удар в тылу врага в оккупированном Хрустальном. Целью стала гостиница российских войск, где находился командный пункт одного крупного военного подразделения агрессора.

По данным официального ведомства было ликвидировано до 100 оккупантов, однако их количество может возрасти из-за травм.

"ВСУ продолжают громить орков, внося в их ряды разлад и страх. В отеле в городе Красный Луч, где размещался командный пункт одного рашистского военного подразделения, состоялся "концерт". По результатам "Одобрительных отзывов", количество "счастливых и довольных" достигает 100 оккупантов. А сколько еще из них перейдут служить в "вечную 200 бригаду", покажет время. Прогнозы оптимистичны", - говорится в сообщении.

В тоже время военный журналист Андрей Цаплиенко добавил , что сейчас оккупанты собирают обломки ракет. Наши артиллеристы нанесли высокоточный удар с помощью HIMARS.

«Оккупанты собирают обломки ракет HIMARS, которые прилетели в оккупированный Красный Луч и разбили гостиницу, где ждали выезда десятки кадыровцев», - сообщил корреспондент.

Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.

Как Politeka сообщала, ВСУ перемалывают "застрявших" оккупантов.

Также Politeka писала, на сторону врага перешел экс-регионал, чей сын погиб в боях за Украину.