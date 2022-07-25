Как
По данным официального ведомства было ликвидировано до 100 оккупантов, однако их количество может возрасти из-за травм.
"ВСУ продолжают громить орков, внося в их ряды разлад и страх. В отеле в городе Красный Луч, где размещался командный пункт одного рашистского военного подразделения, состоялся "концерт". По результатам "Одобрительных отзывов", количество "счастливых и довольных" достигает 100 оккупантов. А сколько еще из них перейдут служить в "вечную 200 бригаду", покажет время. Прогнозы оптимистичны", - говорится в сообщении.
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В тоже время военный журналист Андрей Цаплиенко
«Оккупанты собирают обломки ракет HIMARS, которые прилетели в оккупированный Красный Луч и разбили гостиницу, где ждали выезда десятки кадыровцев», - сообщил корреспондент.
Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.
Как Politeka сообщала, ВСУ перемалывают "застрявших" оккупантов.
Также Politeka писала, на сторону врага перешел экс-регионал, чей сын погиб в боях за Украину.