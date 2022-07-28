В Польше собирают деньги на вертолеты для Украины после того, как собрали десятки миллионов на Байрактар.

Поляки в рамках цикличной акции "Вооружим Украину" начали собирать средства на три эвакуационных вертолета Mi2AM. Об этом сообщается на странице проекта в сети. Там отметили, что покупка таких вертолетов поможет украинцам быстро эвакуировать раненых и доставлять их в медицинские учреждения для оказания помощи.

"Благодаря этим вертолетам будет возможно быстрее эвакуировать раненых и оказывать им необходимую медицинскую помощь, поскольку в них есть необходимое медицинское оборудование. Каждая выигранная минута имеет значение и дает врачам преимущество в борьбе за жизнь раненого", - отмечают на странице кампании.

Там также сообщили, что вертолеты будут покупать в украинской компании AviaGrade. Это поможет упростить будущую логистику и техническое обслуживание, а также поддержать украинскую экономику. Всего нужно собрать 8,1 млн злотых за 35 дней. Первые 3000 злотых уже перечислили, взносы внесли 17 человек.

Напомним, ранее братья-поляки собирали на Байрактар для Украины. За время акции удалось собрать необходимые 22,5 млн злотых, в прошлое воскресенье сбор закрыли. А в четверг, 28 июля, появился ответ компании Baykar, где заявили, что передадут этот Байрактар на вооружение Украины бесплатно. Собранные на беспилотник деньги потратят на гуманитарные цели. Об этом сообщил инициатор сбора средств, журналист Славомир Сераковский в Facebook.

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