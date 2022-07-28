Вранці 28 липня в окупованому Донецьку пролунали вибухи, після яких почалася сильна пожежа

На опублікованих у мережі кадрах видно густий дим над місцем, де розміщувався склад пально-мастильних матеріалів російських загарбників. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України у телеграм.

У Страткомі зазначили, що втрати ворога уточнюються.

"Донецьк, ранок. Концертний тур "Дядечка Ленд Ліза", "Селітри" та "Бавовни" триває. Втрати уточнюються, але відомо одне: цей "не склад з БК та ПММ" вже довго муляв очі. Більше не буде", - йдеться у публікації.

За даними Генштабу, за добу наші військові знищили 160 російських вояків. Загалом на війні проти України загинуло 40 230 російських окупантів.



У Генштабі ЗСУ зазначають, що втрати ворога можуть бути неточними, оскільки на гарячих напрямках важко вести точний підрахунок. Насправді ліквідованих окупантів може бути більше.

Нагадаємо, масованого удару завдано по Миколаєву, зруйновано школу та будинки: кадри величезної вирви.

Також повідомлялося, що наближається фатальний для росіян місяць – чому "чорного" серпня боїться навіть путін.

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ запекло відбивають ворожі штурми один за одним.